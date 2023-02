NBA. Phoenix pakt scalp van Boston, Embiid leidt Philadelphia naar negende zege in tien matchen

Boston heeft vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA een thuisnederlaag geleden tegen Phoenix. De Celtics, koploper in de Eastern Conference, gingen met 94-106 de boot in.

Boston kon rekenen op 27 punten van Jaylen Brown en twintig punten van Jayson Tatum maar dat was onvoldoende om Phoenix af te houden. De Suns zegevierden dankzij 25 punten van Mikal Bridges. Ondanks het verlies blijft Boston wel aan kop in het oosten met 37 zeges tegen zestien nederlagen.

Philadelphia (34-17) staat na runner-up Milwaukee (35-17) op de derde plaats in de Eastern Conference. De Sixers haalden het in en tegen San Antonio met 125-137. Joel Embiid was met 33 punten de uitblinker in het winnende kamp. Het was voor Philadelphia de negende overwinning in tien wedstrijden.

Voorts versloeg Detroit de Charlotte Hornets met 118-112. Indiana haalde het van Sacramento (107-104), Portland was te sterk voor Washington (116-124). Toronto legde Houston dankzij 32 punten van Fred VanVleet over de knie (111-117) en Atlanta was de betere van Utah in Salt Lake City (108-115).

Toch stond dit alles in schaduw van de match tussen Orlando Magic en Minnesota Timberwolves. De Magic won met 120-127, maar de iedereen herinnert zich vooral de knokpartij tussen enkele spelers als Mo Bamba en Austin Rivers. Na wat geworstel op de grond werden uiteindelijk vijf spelers uitgesloten.