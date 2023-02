Vrouw koopt Franse buldog voor 3.350 euro maar krijgt niet wat ze verwacht: “Ik zou hem voor geen geld veranderen”

De Britse Lisa Kerr dacht een nieuw klein vriendje gekocht te hebben. Ze schafte een Franse buldog aan en telde daar maar liefst 3.000 pond voor neer. Maar waar een Franse buldog klein blijft, bleef haar exemplaar maar groeien. Ze deelde zijn ‘transformatie’ op Tiktok, waar heel wat gebruikers haar wezen op het feit dat ze er waarschijnlijk is ingeluisd. “Daar zit ook een Engelse buldog in”, klinkt het in de reacties op haar video. Voor Lisa maakt het niet: zij is ook blij met haar XL-formaat buldog.