Drie vermiste Amerikaanse rappers vermoord teruggevonden in kelder in Detroit

Drie Amerikaanse rappers die sinds twee weken vermist waren zijn dood teruggevonden in een kelder in Detroit. Ze zijn volgens de politie vermoord, maar door wie is nog niet duidelijk, schrijven Amerikaanse media.

Agenten gingen vanwege een ongerelateerde zaak de kelder van een verlaten gebouw in en vonden daar de drie lijken. De kelder zou een puinhoop zijn geweest en vol zitten met ratten. De vermoorde mannen lagen onder het puin en hadden schotwonden.

De drie rappers werden vermist sinds 21 januari, de dag dat ze samen zouden optreden in een nachtclub in Detroit. Dat optreden werd op het laatste moment afgezegd, naar verluidt vanwege materiaalproblemen, en de drie waren sindsdien niet meer gezien.

Vorige week zei de politie volgens ABC News nog heel bezorgd te zijn over de drie mannen van 31, 31 en 38 jaar, omdat er sinds 22 januari in de vroege ochtend geen enkele activiteit meer was geweest op hun gsm’s of online profielen.

De doodsoorzaak van de drie is nog niet bekend. Het kan volgens de lijkschouwer 48 uur duren voor de autopsieresultaten binnen zijn. Door de extreme koude is het namelijk mogelijk dat de autopsie niet meteen kan starten, schrijft CNN.