Ondanks oorlog in Oekraïne blijft België Europese en internationale draaischijf voor Russisch gas

België blijft, ondanks de Russische inval in Oekraïne, een Europese en internationale draaischijf voor Russisch vloeibaar gas. Zo importeerde België in 2022 28 procent meer lng uit Rusland dan het jaar voordien. Dat blijkt uit eigen berekeningen van Greenpeace België, waarover het zaterdag bericht in een gezamenlijk persbericht met Bond Beter Leefmilieu en Vredesactie. De ngo’s vragen met name dat het contract tussen gasnetbeheerder Fluxys en het Russische Yamal LNG op de schop gaat.

Zondag treedt het tweede luik van het EU-embargo op Russische olieproducten in werking. Voortaan zullen ook geraffineerde aardolieproducten, zoals diesel, niet langer op de Europese markt mogen worden gebracht.

De ngo’s klagen echter aan dat de Europese Unie en België in deze met een dubbele tong spreken. Enerzijds wordt de import van Russische olie aan banden gelegd, anderzijds voerde zowel Europa als ons land vorig jaar meer Russisch lng in. Voor de hele EU gaat het om een toename met 36 procent, voor ons land gaat het om 28 procent meer, becijferde Greenpeace België. “Russisch gas vertegenwoordigt intussen 12 procent van de Belgische gasinvoer. België is een draaischijf voor de Europese gasmarkt”, laakt Mathieu Soete, energie-expert bij Greenpeace België.

Langdurig contract

Die toename is grotendeels toe te schrijven aan het langdurige contract dat in 2015 werd afgesloten tussen Fluxys en Yamal LNG voor de opslag en overslag van Russisch lng. Sinds 2019, toen de aanvoer van Russisch vloeibaar gas echt op toerental kwam, ging die maal vier. Bovendien was in 2021 net geen 90 procent van al het ingevoerde Russische gas bestemd voor export naar niet-Europese landen.

“Als draaischijf voor fossiel gas afkomstig uit een land in oorlog, moet België zijn verantwoordelijkheid nemen”, stelt Stefanie De Bock, campagnemedewerker bij Vredesactie. “Rusland betaalt zijn oorlog onder andere met gas. Het contract tussen Fluxys en Yamal LNG spijst zo de Russische oorlogskas. Hechten de politici dan echt meer belang aan de winsten van de fossiele economie dan aan mensenlevens en klimaatbehoud?”

Klimaatdoelstellingen

Bovendien, stellen de organisaties, brengt de grotere invoer van Russisch lng ook de Europese en Belgische klimaatdoelstellingen in het gedrang. Het koelen en transporteren van lng produceert namelijk meer CO2- en methaanuitstoot dan fossiel gas via pijpleidingen. Daarnaast zou er, nog volgens de ngo’s, bij de productie van Russisch lng ook dubbel zoveel methaan vrijkomen als gemiddeld. “De aanzienlijke stijging in de invoer van lng in België en Europa is daarom onverenigbaar met onze klimaatdoelstellingen”, stelt Angelos Koutsis, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. Voorts wijzen de ngo’s ook nog op het hogere risico op prijsschokken door de instabiele lng-markt en het risico op het uit de markt prijzen van armere landen zoals Pakistan of Bangladesh.

Uit berekeningen van Greenpeace België blijkt dat sinds de start van de oorlog op 24 februari 2022 in het totaal 316 tankers met Russische olieproducten en lng in Belgische havens aanmeerden. Die vertegenwoordigen een volume van 12 miljoen kubieke meter lng en 9,2 miljoen kubieke meter olieproducten.