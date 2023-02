VIDEO. Zomaar op de vuist: vechtpartij zorgt voor vijf uitsluitingen in NBA

De wedstrijd tussen Orlando Magic en Minnesota Timberwolves zorgde afgelopen nacht voor heel wat spektakel, maar niet op de manier die de basketbalfans graag zouden zien. De spelers gingen snoeihard met mekaar op de vuist en rolden over de vloer.

Minnesota Timberwolves-speler Austin Rivers en Orlando Magic-center Mo Bamba waren zaterdagnacht het middelpunt van een vechtpartij die resulteerde in het wegsturen van vijf spelers.

Het was Bamba die op het einde van het derde kwart en met een 73-83-voorsprong voor de Magic van de bank kwam om Austin Rivers te confronteren, die verschillende stoten uitdeelt terwijl Jalen Suggs, Jaden McDaniels en Taurean Prince zich later ook met de debatten komen moeien.

Naar de reden van de actie van Bamba was even gissen, maar de herhaling toonde dat Rivers recht voor de Magic-bank wat dingen zei terwijl het spel aan de andere kant van het veld zich afspeelde. Hij deelde enkele stoten uit aan Bamba, en die reageerde. Rivers en Bamba bleven worstelen op de vloer terwijl staf en teamgenoten de twee probeerden te scheiden. Ook Suggs kwam zich met het robbertje bemoeien om Rivers weg te trekken, maar deelde zo mee in de klappen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Steeds meer de norm

“Ik hoorde net wat slechte woorden richting mij vanop hun bank, enkel door één kerel. Hij had ook iets gezegd tijdens het spel ervoor”, zei Rivers na de wedstrijd, schijnbaar verwijzend naar Bamba. “Ik ga niet echt ingaan op wat hij zei. Ik hield gewoon niet van de manier waarop hij tegen me praatte, ook zonder reden. Ik niet ken die kerel zelfs en weet niets over hem, enkel dat hij voor de Magic speelt.” Zowel Rivers, Bamba, Suggs, McDaniels als Prince werden zonder pardon van het veld gestuurd door de officials. De bezoekers wonnen de match uiteindelijk met 120-127.

Vechtpartijen en harde woordenwisselingen lijken er de laatste tijd steeds meer bij te horen in de NBA, want één dag eerder werden ook Dillon Brooks (Memphis Grizzlies) en Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) al bestraft voor een lichtere confrontatie.