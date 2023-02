Nieuwe aanslag: onbekenden gooien explosief naar woning in Borsbeek

Onbekenden hebben vannacht een aanslag gepleegd op een woning in De Robianostraat in Borsbeek. De daders gooien een explosief binnen de inkomhal. De schade is aanzienlijk.

De feiten gebeurden zaterdag omstreeks 4 uur. Buurtbewoners werden opgeschrikt door een luide knal en het gerinkel glasscherven, die over de volledig breedte van de weg werden geslingerd. Door de drukgolf van de explosief, werd ook een dakkoepel weggeblazen.

(lees verder onder de foto)

© bfm

Tegen wie de aanslag precies was gericht, is nog niet duidelijk. Burgemeester Dis Van Berkelaer (N-VA) kwam ter plaatse. Omwonenden die door de aanslag werden opgeschrikt, kunnen voor opvang terecht in een zaal in de buurt. De ontmijningsdienst DOVO komt er plaatse voor onderzoek. (jvda)