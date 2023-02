Uitstekende start in Davis Cup! Zizou Bergs overleeft nagelbijter, David Goffin wint makkelijk en zet België op 2-0 tegen Zuid-Korea

Zizou Bergs (ATP 115) heeft België zaterdag in Seoel een 1-0 voorsprong bezorgd in het Davis Cup-kwalificatieduel tegen Zuid-Korea. De Limburger won de eerste wedstrijd in 3 sets van Soonwoo Kwon (ATP 61): 1-6; 6-4; 7-6 (8/6) na 2 uur en 15 minuten. Nadien won ook David Goffin zijn wedstrijd en zo staat België na de eerste dag 2-0 voor.

Na een kansloze eerste set kwam Bergs terug in de wedstrijd. Hij trok vervolgens het laken naar zich toe in een zeer spannende tiebreak in set drie. Daarin begon hij nochtans zeer slecht met dubbel serviceverlies: 0-3 achter. Bergs kwam echter opnieuw langszij, maar moest bij 4-6 toch twee matchpunten wegwerken. Hij deed dit en maakte zelf zijn eerste matchpunt wel af na vier punten op rij te winnen. Het werd 8-6 in de tiebreak en zo een puntje voor België.

Aansluitend won David Goffin dan weer met sprekend gemak zijn wedstrijd tegen Hong, de nummer 237 van de wereldranglijst. De Belg staat bij 200 plekken hoger en dat liet zich zien. Hong ging nog goed mee in de eerste set (6-4 voor Goffin), maar in de tweede set speelde de Belg toch een niveautje te hoog (6-2). Na amper één uur en zeventien minuten was de wedstrijd gespeeld. De ploeg van Johan Van Herck begint zo uitstekend aan de campagne met 2-0 na de eerste dag.

De winnaar van de confrontatie plaatst zich voor de groepsfase van de Davis Cup Finals, waaraan zestien landen deelnemen. Met Canada, Australië, Italië en Spanje zijn er al vier landen zeker van kwalificatie.

Zondag openen dubbelspelers Sander Gillé en Joran Vliegen tegen Jisung Nam en Minkyu Song. Nadien volgen de enkelduels tussen Goffin en Kwon en tussen Bergs en Hong.