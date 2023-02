Anderlecht-coach Riemer is blij met moeizame zege in Oostende: “Je moet ook lelijke matchen winnen”

“Ik ben tevreden met de manier waarop we gevochten hebben”, aldus de Anderlecht-coach. “KV Oostende is zo agressief. Ze geven je geen tijd om op te bouwen. Daarom was het de bedoeling om zo vaak lang te spelen op Amuzu. Françis is één van de beste counterspelers. Het is gewoon zelfmoord om hier korte passes op je eigen helft te spelen. Wanneer we dat wel deden werd het gevaarlijk. Al hadden we ook zelf meer kansen moeten creëren op de tegenaanval, maar door de pressing zaten er veel technische fouten in ons spel. Dat ligt ook een beetje aan een gebrek aan zelfvertrouwen. De jonge spelers komen uit een zware periode en jullie van de media hebben soms achter hen aan gezeten. Maar goed, op training is het veel beter en je moet ook lelijke matchen winnen. Dat we drie keer op rij de nul houden, maakt me ook blij.”

De coach gooide aanwinst Islam Slimani na een dik uur voor de leeuwen. “Hoeveel ervaring je ook hebt: zomaar invallen na 45 minuten trainen met ons, is niet evident”, besloot Riemer. “Maar hij is een sterke spits. Ik heb hoge verwachtingen.”

Yari Verschaeren: “We vonden de ruimte niet”

Dat Anderlecht maar een mager partijtje afwerkte in Oostende, weet ook Yari Verschaeren. “Het moet beter. Dat hebben we in de rust al tegen elkaar gezegd”, zei de nummer tien van paars-wit. “We vonden de ruimte niet, behalve in hun rug, waardoor we regelmatig een lange bal gaven.” ­Ondanks de slechte wedstrijd gelooft Verschaeren wel dat Anderlecht wat vertrouwen heeft opgedaan. “Het is altijd makkelijker om verder te bouwen op een overwinning”, weet hij. “De drie punten doen ons heel veel deugd. Of we nu weer in de race zijn voor de play-offs? We zitten niet in een situatie waarin we met de toekomst moeten bezig zijn. We komen van ver en moeten nu week per week kijken.”

