Zes Belgen winnen zonder de juiste cijfers 1 miljoen euro met Euromillions

2, 14, 17, 32, 45, en de sterren 3 en 10. Die cijfercombinatie had je nodig om 17 miljoen euro te winnen. Maar de trekking van vrijdag 3 februari kende geen grote winnaar. Een Belg won met 5 correcte cijfers en een ster juist wel een bedrag van 200.626,30 euro. Dat is minder dan honderd Europese gelukkigen, waaronder 6 Belgen. Die wonnen allemaal een miljoen euro omdat ze de juiste My Bonus-code op hun formulier hebben staan.

Begin december wonnen nog 165 winnaars die meespeelden met de groepsspeelpot van krantenwinkel De Pershoek in Olmen (Balen) samen ruim 143 miljoen euro.