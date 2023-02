Zelfs met recordaankoop en twee andere wintertransfers in de basis kan Chelsea niet winnen van Fulham

Chelsea en Fulham hebben vrijdag de punten gedeeld na een scoreloos gelijkspel. Beide teams schieten in het klassement weinig op met een punt. Chelsea staat na 21 gespeelde wedstrijden negende in de Premier League met 30 punten. Fulham heeft een wedstrijd meer gespeeld, telt 32 punten en is zesde.

Recordaankoop Enzo Fernández kreeg tegen Fulham zijn eerste basisplaats bij Chelsea. De Londense club betaalde 121 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder, een record voor het Britse voetbal. Ook Mykhailo Mudryk en Benoît Badiashile, twee andere wintertransfers, stonden in de basis. De Londense club gaf deze winter enkele honderden miljoenen euro’s uit aan nieuwe spelers, die de club moeten terugbrengen naar de top van het Engelse voetbal. (belga)