Arne Engels helpt Augsburg aan zege tegen Bayer Leverkusen

De 19-jarige middenvelder Arne Engels startte vrijdag voor de derde competitiewedstrijd op rij in de basis bij Augsburg. De ploeg van Engels boekte zijn zesde overwinning van het seizoen: 1-0 tegen Bayer Leverkusen. Onze landgenoot had een groot aandeel in de krappe zege.

Mergim Berisha kopte in de 55e minuut raak op een hoekschop van Engels, die even later zijn tweede gele kaart in vier wedstrijden kreeg.

Augsburg staat buiten de degradatiezone op een 13e plaats met 21 punten.

Bij Bayer Leverkusen zat de 18- jarige Noah Mbamba, net als Engels ex-Club Brugge, de hele wedstrijd op de bank. Zijn ploeg heeft na negentien speeldagen 24 punten en bekleedt de 9e plaats in het klassement.

Chelsea-Fulham levert geen doelpunten op

Chelsea en Fulham hebben vrijdag de punten gedeeld na een scoreloos gelijkspel. Beide teams schieten in het klassement weinig op met een punt. Chelsea staat na 21 gespeelde wedstrijden negende in de Premier League met 30 punten. Fulham heeft een wedstrijd meer gespeeld, telt 32 punten en is zesde.

Recordaankoop Enzo Fernández kreeg tegen Fulham zijn eerste basisplaats bij Chelsea. De Londense club betaalde 121 miljoen euro voor de 22-jarige middenvelder, een record voor het Britse voetbal. Ook Mykhailo Mudryk en Benoît Badiashile, twee andere wintertransfers, stonden in de basis. De Londense club gaf deze winter enkele honderden miljoenen euro’s uit aan nieuwe spelers, die de club moeten terugbrengen naar de top van het Engelse voetbal.