Kevin De Bruyne mag zijn mening geven over zijn ploegmaats: “Erling Haaland kan 800 doelpunten scoren in zijn carrière”

Kevin De Bruyne speelt nu al enkele jaren bij Manchester City en is een van de beste spelmakers op deze planeet. Maar wat denkt de Rode Duivel eigenlijk over zijn ploegmakkers?

Julian Alvarez: “We zagen meteen dat hij een gigantisch talent is. Hij leek al een ervaren speler toen hij bij ons kwam. Hij is best verlegen, maar hij is een wereldkampioen dus hij zal zich wel goed voelen (lacht). Julian heeft zich goed aangepast en hij ziet er gelukkig uit.”

Erling Haaland: “Ik vind Erling niet meteen anders dan andere mensen. Hij is een normale speler, zoals iedereen, en hij neemt zichzelf niet al te serieus. Maar als prof moet je een soort van ‘edge’ hebben en dat heeft hij. Voetbal kan heel hard zijn en soms zak je weg, maar hij geniet als een jongetje nog steeds van het leven. Maar hij neemt het voetbal bijzonder serieus. Hij is zo verslaafd aan goals maken, dat hij er 600-700 kan maken in z’n carrière. Of zelfs 800 als hij fit blijft.”

Pep Guardiola: “De manier waarop hij wil voetballen… Vele anderen doe dat nu ook. Het is zijn manier, de Barcelona manier. Het is als een kettingreactie gegaan. Hij heeft het voetbal gerevolutioneerd. De filosofie is vrij simpel: verover de bal zo snel je kan en speel er goed voetbal mee.

