Red Flame Tessa Wullaert scoort olympisch doelpunt voor Fortuna Sittard: “Ik begin m’n beste vorm te vinden”

De geel-groenen kwamen nochtans op achterstand in Friesland, na een corner. Maar nog voor rust zetten ze de situatie recht via doelpunten van Tessa Wullaert, Charlotte Hulst (op assist van Wullaert) en Féli Delacauw (na een corner van Wullaert). Zelf had de Red Flame gescoord rechtstreeks vanuit een corner. Een olympische goal dus.

Wullaert zit intussen aan tien doelpunten en tien assists dit seizoen, terwijl Fortuna de derde plaats in de stand stevig in handen heeft.

“De wind werkte wat mee”, lachte de Red Flame na de partij. “Maar die corner was wel gemikt naar de tweede paal. Het was vooral een belangrijk doelpunt want we stonden op achterstand. Ik begin eindelijk een stukje van mijn beste vorm te vinden.”