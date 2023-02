Nieuwkomer Slimani krijgt zijn eerste minuten bij Anderlecht, maar laat zich nog niet opmerken

Twintig minuutjes voor tijd mocht hij zijn opwarming maken aan de zee, de langverwachte nieuwe spits van Anderlecht. Islam Slimani kwam in de plaats van Amuzu, maar ging op de positie van Stroeykens in de spits lopen. Die laatste schoof door naar de linkerflank. De 34-jarige Algerijn kreeg zo goed als geen aanvoer en kon zich dus ook niet laten opmerken. Hij spurtte een paar keer vrij goed de diepte in, maar kon niet worden bereikt. De nieuwe RSCA-spits bleef altijd hoog staan en zakte nooit mee in om het spel te maken, maar dat is ook niet zijn rol. Hij is gehaald als een echte targetman die voorin ballen aanneemt, bijhoudt en in het mandje legt. Of hij dat goed kon en of hij in vorm is? Dat valt na deze invalbeurt nog niet te zeggen. Volgende week eerst maar eens proberen om hem te bereiken.