Anderlecht pakt broodnodige driepunter in Oostende, maar kan alweer niet imponeren tegen de voorlaatste in de stand

Anderlecht won op Oostende met 0-2 en daarmee is alles gezegd. Natuurlijk zullen ze bij RSCA verheugd zijn met de drie punten - de lat ligt niet hoog - maar juichen moeten ze niet doen. De prestatie was erg matig en indien KVO kon voetballen, had dit anders kunnen uitdraaien. Volgende weken tegen STVV en Kortrijk moet het niveau omhoog

Allo, Allo. It’s I, Jesper. Grgrrghghgh... Aan zee zal er toch veel ruis gezeten hebben op de communicatielijn tussen Jesper Fredberg in de tribune en de technische staf op de bank. Wat was Anderlecht weer barslecht in de eerste helft op Oostende. Wat was het plan? Gewoon lange ballen trappen om de hoge pressing van KVO te ontwijken en dan maar rekenen op de snelheid van Amuzu? Pff. Fabio Silva zou gek geworden zijn. Paars-wit is toch nog steeds een ploeg die gecontroleerd kan voetballen, mogen we hopen. Dit lijkt ons toch niet de manier om de broodnodige serie van 9 op 9 neer te zetten.

Anderlecht had vooral geluk dat KVO wel elf goeie lopers op het veld had staan, maar weinig tot geen goeie voetballers. De kustploeg drukte de Brusselaars achteruit, maar jongens als Durdov en Atanga hebben gewoonweg niet genoeg kwaliteiten om hun kansen af te werken. Als dat wel zo was geweest, hadden de bezoekers na een half uur 2-0 in het krijt gestaan. Maar ja, met vorken eet je geen soep en met lopers win je geen voetbalmatchen.

Frommelgoal

Dat had RSCA veel meer moeten uitbuiten met vloeiender samenspel. Alleen werd het middenveld voortdurend overgeslagen. Wat wij bijvoorbeeld niet begrepen was waarom Majeed Ashimeru naar de bank verdween ten voordele van Kristian Arnstad. De Ghanees bracht toch wat schwung tegen Antwerp, terwijl de jonge Noor er nu bij liep voor spek en bonen. Dat gold ook voor zijn offensieve medemaats. Na 25 minuten hadden Dreyer en Stroeykens elk welgeteld vier ballen geraakt en de keren dat Amuzu wegsprintte leverde hij telkens een slecht voorzet af. Quelle Tristesse.

En toch ging Anderlecht - geloof het of niet - met een 0-1 voorsprong de rust in. Was het omdat de vuurtoren in Oostende weer volop scheen? Bij een corner knepen de KVO-verdedigers hun ogen dicht en ze kregen het leer niet weg. In al het gehotseknots duwde Murillo de bal toch over de lijn. Een frommelgoal van een frommelploeg. Paars-wit teert de jongste weken op owngoals en mistasten van tegenstanders: dat kan ook niet blijven duren. Bij KVO moeten ze eens vragen om die verdomde vuurtoren te dimmen. ’t Is altijd hetzelfde.

© BELGA

De geschorste Benito Raman bekeek het vanuit de tribune met een pintje in de hand. Brian Riemer moest vooral ingrijpen tijdens de pauze. Of de communicatielijn met Fredberg er iets toe deed weten we niet, maar RSCA ging wat beter voetballen. Ashimeru viel dreigend in en Anders Dreyer trapte een keer op de lat. Dat mocht weleens, want de nieuwe Deen zakte ook daarvoor vlotjes mee in het moeras.

Slimani valt in

Eigenlijk verdiende KV Oostende beter, maar het zat er niet in. De kustploeg knokte zich wel weer in de match en Sakamoto was twee keer razend gevaarlijk. Het was ongelofelijk dat Anderlecht tegen deze ploeg de match niet in handen kon nemen. Nieuwe spits Islam Slimani viel nog in, maar opvallen deed hij niet. Lior Refaelov - net terug uit blessure - bleef lang aan de bank gekluisterd. Ze hadden de Israëli vroeger kunnen gebruiken, maar hij moet zich ook niet te veel illusies maken over dat nieuwe contract. Oké, het werd nog 0-2 dankzij Dreyer, maar dat was toen KVO risico’s nam.

Het resultaat was goed, maar dit was geen prestatie om trots op te zijn. Bij Anderlecht moeten ze misschien eens een vuurtoren lanceren. Het is namelijk nog lang niet zeker dat ze op deze manier naar de haven van Play-off 2 kunnen geloodst worden. De volgende speeldagen wachten STVV en Kortrijk.