Skiwi is de eerste afvaller van het nieuwe seizoen van ‘The masked singer’: ontdek hier wie er in het pak zat

Opgelet, spoilers! Het derde seizoen van ‘The masked singer’ is van start gegaan. In de eerste aflevering, is ‘Skiwi’ meteen afgevallen, terwijl hij toch wel zeer enthousiast op het podium stond. “Ik ben zeer teleurgesteld”, klinkt het uit zijn pak.

Skiwi zong het nummer ‘Le freak’ van Chic. De speurders gokten eerder in de richting van internetfenomeen Average Rob, of op Jeroen Verdick. Publiek en speurders reageerden dan ook verbaasd wanneer Herman Verbruggen uit het pak van ‘Skiwi’ kwam gerold. Het was dus Marcske uit ‘FC de kampioenen’ die net het beste van zichzelf op het podium had gegeven.

“Ik ben echt heel teleurgesteld”, zegt Verbruggen in een eerste reactie. “Ik keek zo uit naar de volgende afleveringen. Ik ging nog leren jodelen en het volgende nummer lag al vast. Het ligt ook aan de manier waarop ik aan zoiets mee doe. Ik zit er niet tot aan mijn knieën in, maar tot over mijn hoofd. Ik smijt me helemaal. Het voelt dus alsof ik er veel te vroeg uit ben. Ik ben wel dankbaar. Ik heb me enorm geamuseerd en mijn dochters vinden het heel cool dat ik heb meegedaan.”