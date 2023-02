Kylie Minogue opnieuw vrijgezel na vijf jaar

Minogue bereidt zich voor om op wereldtournee te gaan en dat maakt haar relatie met Solomons erg moeilijk. En het ging al niet zo van een leien dakje. Minogue woonde opnieuw in Melbourne, terwijl Solomons in Londen verbleef. Een tijdsverschil van zo’n 11 uur.

“Een langeafstandsrelatie is voor geen enkel koppel gemakkelijk”, vertelt een bron nabij het koppel aan onder meer The Sun. “Kylie en Paul hebben echt geprobeerd om de dingen te laten werken, maar uiteindelijk was het tijdsverschil een killer - Paul kon niet even naar Melbourne voor een lang weekend als de dingen gespannen raakten.” Minogue zou de split aanvankelijk stil hebben willen houden omdat ze niet wil dat mensen denken dat ze opnieuw ongeluk in de liefde heeft. De twee zouden wel nog steeds vrienden zijn.

Minogue en Solomons werden voor het laatst samen gezien in mei 2022 tijdens de première van ABBA Voyage in Londen. (sgg)