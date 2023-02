“Vannacht miezerig, maar het blijft zacht”

Vandaag blijft het zacht met maxima rond 9°C. Er trekken dikke wolken over onze provincie en daaruit kan er soms wat gedruppel naar beneden komen. Grote hoeveelheden worden er niet verwacht.

Vannacht blijft het boven Limburg zwaar bewolkt met soms wat lichte regen of een buitje. Vanwege de bewolking wordt het nergens kouder dan +5°C.

Zondagochtend is het nog steeds zwaar bewolkt en miezerig met regen of motregen. Namiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Hoe meer naar het noordoosten, hoe groter de kans om een kortdurende bui te pakken te krijgen. In de loop van de namiddag komt er vanuit het noorden steeds meer ruimte voor de zon. Na zonsondergang wordt het helder.

De temperatuur op neushoogte zet een klein stapje terug naar maxima rond 7°C. De gure wind kan het echter kouder doen aanvoelen. Vanwege de brede opklaringen koelt het ‘s avonds snel af.

In de nacht naar maandag zakt de temperatuur verder richting het vriespunt en uiteindelijk zal het in de vroege uurtjes op heel wat plaatsen licht gaan vriezen. Aan de grond zal het overal tot meerdere graden vorst komen.

