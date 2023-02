Tessa Wullaert heeft ontgoocheling nog niet verteerd: “Met mijn statistieken de Gouden Schoen niet winnen, dat kan je toch niet uitleggen?”

Haar reacties leveren vaak verdeelde meningen op, maar over één ding is iedereen het eens. Er is geen grotere winnares ‘pur sang’ in het vrouwenvoetbal dan Tessa Wullaert (29). Wij gingen haar bezoeken bij haar Nederlandse club Fortuna Sittard, blikten terug op een bewogen Gouden Schoen en stelden vast dat ze – jawel – ook daar altijd en overal wil winnen.