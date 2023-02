Roterend Maaseik kent geen problemen met Waremme en lijkt klaar voor drieluik tegen Roeselare

Amper twee dagen na de beresterke prestatie in Aalst, heeft Maaseik ook de trip naar Waremme succesvol afgerond: 0-3. Coach Fulvio Bertini roteerde volop, maar Greenyard toonde over een brede kern te beschikken.

In de Maaslandse line-up verschenen drie andere namen dan afgelopen woensdag. Cox, Treial en Hetman kregen hun kans. Reggers, Fornés en Protopsaltis mochten rusten. Lang duurde het echter niet voordat ook dit Maaseik het juiste ritme vond. Over 7-4 knalde Greenyard naar 10-14. Waremme probeerde het te forceren maar maakte te veel foutjes.

© Bart Borgerhoff

Gelijke tred

Via een opnieuw prima Thys, Hetman, Bartos en Cox stond de 0-1 even later verdiend op het scorebord. De thuisploeg antwoordde op gepaste wijze en onder meer de motor van Abinet begon warm te draaien. Maaseik hield gelijke tred dankzij enkele aces van Cox en Hetman maar vanaf halfweg kregen we een rommelige fase. Er waren teveel opslagmissers en Maaseik stond niet altijd even goed georganiseerd.

Op kousenvoeten pakte Waremme de voorsprong: 20-17. Het moment voor Jolan Cox om op te staan. Met enkele winners maar vooral enkele uitstekende opslagen bracht hij de Maaslanders net op tijd weer langszij: 22-22. Maaseik had net op het belangrijkste moment die extra kwaliteit in huis. Hetman kwam met een ace, Bartos knalde twee maal binnen en een listige service van Vanker deed Waremme dan toch plooien.

© Bart Borgerhoff

Drieluik Roeselare

De veer was nu gebroken bij de Luikenaars want in de derde set stapelden ze de foutjes op en werkte een oerdegelijk, roterend Maaseik volwassen af. Over 9-17 freewheelde het in een mum van tijd naar 0-3.

De driepunter op zak, zonder onnodig setverlies. Opdracht volbracht. Na deze succesvolle week gaan de Maaslanders vol goede moed naar het stevige drieluik tegen Roeselare.

Sets: 19-25, 24-26, 13-25.

Waremme: Fafchamps, Abinet, Perin, Madsen, Vandooren, Cosemans, libero: Verstraete. Vielen in: Cocchini, Van Looveren, Schroeven.

Maaseik: Treial, Cox, Bartos, Hetman, Thys, Vanker, libero: Perin. Vielen in: Aloisi, Protopsaltis.