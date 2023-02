De eigenzinnige ontwerper Paco Rabanne is overleden op 88-jarige leeftijd. Al geloofde hij zelf dat hij eerder 78.000 jaar oud was. Want niet alleen was hij de bezieler van een van de meest eclectische modehuizen ter wereld, ook daarbuiten was hij excentriek. Hij leefde niet alleen als god in Frankrijk, maar ook als prostituee van Lodewijk XV.