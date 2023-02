Lommel SK laat zege en Promotion Play-offs-ticket uit handen glippen in toegevoegde tijd

Hoofdtrainer Steve Bould wijzigde zijn elftal op drie plaatsen ten opzichte van het gelijkspel tegen Dender. Achterin vervingen nieuwkomers Tsoungui en Nizet respectievelijk kapitein Neven en de geschorste Monjonell. Metinho verving dan weer de geschorste Vancsa. De andere nieuwkomers Fatah en De Grand werden beloond met een plek op de bank. Bij RSCA Futures stond het Genkse jeugdproduct Takidine in de basiself van RSCA Futures-trainer Guillaume Gillet.Dubbele verdiende voorsprongNa een schot van Anello in de openingsminuten was het even wachten op nieuw doelgevaar. Een zwabberbal van linksachter Nizet kende niet het verhoopte effect; Slechts luttele seconden later stuurde Henkens de aalvlugge Martinez diep. De Costa Ricaanse flankspeler hield zijn paars-witte belager af en schoof zijn zesde treffer van het seizoen naast doelman Vanhoutte: 0-1. Groen-wit zat zo direct op rozen voor een felbegeerd ticket voor de Promotion Play-offs. De Noord-Limburgers etaleerden halverwege de eerste helft hun intrinsieke klasse. Dankzij een fraai fantasietje van Anello belandde het leer uiteindelijk in de voeten van Martinez. De Costa Ricaan tikte van dichtbij zijn tweede van de avond binnen: 0-2. Lommel SK haalde de voet van het gaspedaal en RSCA Futures kwam beter in de wedstrijd, zonder groot doelgevaar. Het elftal van Bould had zijn zaakjes in de eerste helft op orde. De nieuwe vleugelverdedigers zorgden voor een nieuwe dynamiek die tot succes leidt.Zware opdoffer in blessuretijdNa tien minuten in de tweede helft leek Anello één op één met Vanhoutte de wedstrijd helemaal te beslissen, maar na een duwfout van Abdulrazaq in de rug van een struikelende Lommelse linksbuiten legde de Nederlandse scheidsrechter Vereijken de bal niet op de stip. Groen-wit bleef de beste kansen creëren, maar ook al glijdend slaagde Anello er niet in de netten te doen trillen. Lommel SK vergat het af te maken en hield RSCA Futures in leven. Het kwaad geschiedde al snel. Abdulrazaq knalde van buiten het strafschopgebied hard en fraai voorbij Ivezic: 1-2. De thuisploeg putte vertrouwen, maar kon het balbezit aanvankelijk niet omzetten in doelgevaar. Tsoungui brak tussendoor een scheenbeschermer van De Wilde, maar dan was hét moment van Abdulrazaq in blessuretijd gekomen. De verdediger van paars-wit liet Ivezic volledig kansloos na een fraaie volley: 2-2. Weg Promotion Play-offs ticket voor Lommel SK. Voorlopig althans. Volgende week volgt een laatste kans tegen Lierse.RSCA FUTURES: Vanhoutte - Abdulrazaq, Lissens, Masscho, Ferrara (55’ Lapage) - Engwanda (84’ Behar), De Wilde, Bellman - Takidine (61’ Michez), Stassin, Camara (84’ Azaouzi).LOMMEL SK: Ivezic - Tsoungui, Amankwah, Lemoine, Nizet - Henkens, Metinho, Thordarson, Martinez (83’ Fatah), Cauê (90’ Pierrot), Anello.DOELPUNTEN: 16’ Martinez 0-1, 24’ Martinez 0-2, 65’ Abdulrazaq 1-2, 93’ Abdulrazaq 2-2.GELE KAARTEN: 46’ Henkens (fout), 50’ Camara (onsportief gedrag), 74’ Tsoungui (tackle), 86’ Fatah (fout).SCHEIDSRECHTER: Robin VereijkenTOESCHOUWERS: 260 (svc)