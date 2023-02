Jong Genk incasseert opnieuw doelpunt in slotminuten en krijgt niet wat het verdient ‘thuis’ op de Freethiel

Vijf wijzigingen in het elftal van Jong Genk vergeleken met de nederlaag in Beerschot. Bangoura pakte daar rood en is dus geschorst, Mika Godts versierde een transfer naar Ajax. Didden, El Hadj en Sadick hadden dan weer verplichtingen bij de grote jongens. De kansen voor andere Jong Genkies lagen zo voor het grijpen.

Moeilijk openingskwartier

Dat had Et-Taïbi niet zo begrepen. We waren nog geen vijf minuten ver, of de centrale verdediger gaf vlak voor zijn eigen zestien eenvoudig de bal weg. Dieumerci Mbokani nam dat cadeautje dankbaar in ontvangst: 0-1, Beveren kon vanuit een zetel gaan voetballen.

Al was dat buiten het jeugdig enthousiasme van Jong Genk gerekend. Het elftal van Hans Somers knokte zich na een erg moeilijk openingskwartier weer in de match en dat leverde doelgevaar op. Jay-Dee Geusens knalde eerst nog op de vuisten van Beveren-doelman Reus, enkele minuten later was het wel prijs. Met een geweldig afstandsschot bracht hij vlak voor het half uur de bordjes weer in evenwicht, goed voor zijn vijfde van het seizoen.

De elleboog van Mbokani

Beveren schoot wakker en nam opnieuw de bovenhand, zonder daarmee echt grote kansen te creëren. Dat gevaar kwam er wel aan de overkant. Daar kreeg Cutillas-Carpe tot tweemaal toe de kans kreeg om Jong Genk op voorsprong te trappen. Maar helaas voor de 18-jarige spits ging Reus twee keer goed plat.

Jong Genk groeide in de tweede helft in de wedstrijd. Dat leidde tot frustratie bij doelpuntenmaker Mbokani, die dan maar uitpakte met een fikse elleboogstoot op Van de Perre. Ref Bourdeaud’hui hield het bij geel, tot ongeloof van alles wat blauw en wit was.

Controle tot minuut 89

Jong Genk bleef niet bij de pakken zitten. Integendeel. Kelvin John pakte nog geen twee minuten later uit met een knappe dribbel langs links en legde af voor Cutillas-Carpe. Die laatste moest enkel maar binnentikken: 1-2! Derde keer, goede keer voor de jonge spits. Goed voor zijn tweede doelpunt in evenveel weken.

SK Beveren kon daarna geen vuist meer maken. De beste kans was zelfs nog voor Kelvin John, maar hij trapte nipt voorlangs. Jong Genk leek deze wedstrijd rustig uit te spelen, maar dat was zonder invaller Lucas Ribeiro gerekend. Met een erg mooie plaatsbal maakte hij er vlak voor affluiten 2-2 van. Opnieuw een tegendoelpunt in de slotfase, waardoor Jong Genk niet krijgt wat het verdient op de Freethiel. De uitwedstrijd volgende week in Virton wordt zo een echte kelderkraker voor de jongens van Hans Somers.

SK BEVEREN: Reus - Bateau, Vukotic, Filipovic (80’ Verstraete) - Hrncar, Van Damme, Luiz, Coopman (‘80 Hoggas), Corryn (67’ Reyners) - Mbokani (‘62 Ribeiro), Barry

JONG GENK: Leysen - Martens (86’ Caicedo), Et-Taïbi (‘79 Al Mazyani), Dierckx, Rommens - Van de Perre, Geusens, Rotundo - John, Beniangba (‘79 Yayi Mpie), Cutillas-Carpe.

DOELPUNTEN: ‘5 Mbokani, 27’ Geusens, 63’ Cutillas-Carpe, 89’ Ribeiro

GELE KAARTEN: ‘7 Barry (schwalbe), 35’ Van Damme (fout), 45’ Geusens (fout), 48’ Bateau (fout), 62’ Mbokani (slag), Van de Perre (protest), 90’ Cutillas-Carpe (fout)

SCHEIDSRECHTER: Simon Bourdeaud’hui