Nu is Roger Federer ook in eigen land niet meer nummer 1: Zwitserse voetbalster schiet tennisicoon voorbij op Instagram

Roger Federer stond jarenlang op nummer 1 van de wereldranglijst in het tennis, maar stopte vorig jaar met topsport. Sinds kort is hij ook niet langer de meest populaire Zwitser op Instagram.

En dat is toch een verrassing. Federer is een wereldster, die zijn sport oversteeg en aanzien wordt als een van de grootste topsporters aller tijden. Hij won in zijn carrière liefst twintig grandslamtoernooien en werd ook enigszins een stijlicoon doorheen de jaren. Goed voor liefst 11,2 miljoen volgers op het sociale media platform.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar die kunnen sinds deze week niet langer op tegen de 11,4 miljoen van Alisha Lehmann. Wie? Ik hoor het u al denken. Wel, Lehmann is een van de sterren van de nationale vrouwenvoetbalploeg en speelster bij Aston Villa in de Engelse Women’s Super League. Eerder speelde de 24-jarige aanvalster voor onder andere Everton en West Ham.

Lehmann wordt uiteraard niet alleen gevolgd voor haar voetbalprestaties, ze is ook vaak met niet zo heel veel kleren aan te zien op Instagram. Als de Zwitserse geen verplichtingen heeft, zit ze quasi altijd op een of andere warme locatie. Daarnaast lanceerde ze haar eigen kalender en was ze een tijdje samen met voetballer Douglas Luiz (Aston Villa). Lehmann had echter ook al verschillende relaties met vrouwen, zoals met haar landgenote Ramona Bachmann (ex-Chelsea en nu PSG).

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen