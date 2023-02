‘High School Musical’-actrice Vanessa Hudgens gaat trouwen

Dat de High School Musical-actrice een relatie heeft met de baseballspeler Cole Tucker raakte eind november bekend. De twee werden toen hand in hand gespot. De twee zouden elkaar leren kennen hebben tijdens een meditatiesessie via Zoom en Hudgens zou daarna de eerste stap gezet hebben. “Ik ging op de Zoom, en ik had zoiets van: ‘Wie is dat?’”, vertelde ze in mei 2021 in The Drew Barrymore Show. “Ik vond hem en we begonnen te praten.”

“Als ik iets of iemand wil, ga ik er achteraan. Ik ‘gleed in zijn DM’s’ en had zoiets van: ‘Hé, het was leuk je te ontmoeten.’ Dus ik denk dat het geen schande is om de eerste stap te zetten.”

De twee verschenen voor het eerst samen op de rode loper tijdens de première van de film Tick...Tick...Boom in november 2021 en delen ook geregeld foto’s van elkaar op sociale media.

Hudgens was voordien acht jaar lang in een relatie met Elvis-acteur Austin Butler. De twee gingen in 2019 uit elkaar.

