Drie collega’s winnen samen 2,8 miljoen euro kort voor pensioen: “Spelen al 30 jaar met dezelfde getallen”

In feite waren er op 14 januari in de hoogste rang drie winnaars, die elk 2,83 miljoen euro hebben gewonnen. In een van die drie gevallen gaat het om een groepje van drie personen die samen in een groot productiebedrijf in het Geelse werken. Ze zijn zowat dertig jaar geleden met een grotere groep collega’s begonnen met een wekelijkse deelname aan de Lotto. In de loop der jaren is de groep stilaan weggesleten tot drie trouwe deelnemers. In die drie decennia zijn ze nooit van getallencombinatie gewisseld.

“Ze begonnen te spelen in de periode toen er nog maar veertig ballen in de trekking waren. Intussen zijn er dat 43. Ze vertelden dat ze dus altijd een beetje teleurgesteld zijn wanneer er een bal met nummer 41, 42 of 43 uit rolde, want dan hadden ze zeker niet gewonnen”, zegt Steven Geerinckx, die samen met zijn vrouw Venessa Rutten dagbladhandel De Perschef op Rijn in Geel uitbaat. Hij nam de maandag na de trekking contact op met de Nationale Loterij en reed een dag later met de drie onthutste winnaars naar Brussel. “Dat durfden ze zelf niet. Ze zijn al wat ouder en waren nog nooit met de auto in Brussel geweest”, zegt de krantenhandelaar.

Samen op reis

De drie wensen anoniem te blijven, maar volgens de uitbater is het geld “bij de juiste mensen” terechtgekomen. Ze winnen elk iets meer dan 944.000 euro. “We waren helemaal de kluts kwijt toen we het nieuws vernamen”, vertelt een van de drie winnaars aan de Nationale Loterij. “Met drie collega’s spelen we iedere week mee, maar we hadden nooit eerder een som van enige betekenis gewonnen. Daar ging het ons ook niet over, want het was vooral een leuk tijdverdrijf en het zorgde voor een nauwere band tussen ons. Met het geld gaan we samen een mooie reis maken. Daarnaast delen onze families natuurlijk een stukje in de vreugde. En we hebben ook al een goed doel voor ogen, om ook iets terug te geven aan de samenleving.”

Liliane Goor van de Nationale Loterij overhandigde symbolisch een cheque met 2.833.334 euro aan Steven Geerinckx. Hij baat De Perschef al twintig jaar uit. “Het is veertien jaar geleden dat ik nog zo’n grote winnaar in de zaak heb gehad”, vertelt hij. “In de eerste vijf jaar heb ik eigenlijk ieder jaar wel een winnaar van een groot bedrag gehad. Dat is leuk, want je merkt dat de verkoop van loterijproducten in de weken na zo’n winst flink stijgt. Hopelijk is dat nu ook het geval. Hier in Sint-Dimpna bloedt het een beetje dood. Omdat Delhaize vertrokken is en Albert Heijn zijn bouwaanvraag weer heeft ingetrokken, verkoop ik hier zelf intussen wat dagelijkse voeding voor onze klanten.”

De 2,83 miljoen euro is meteen de grootste winst die de Lotto dit jaar al opbracht. In 2023 zijn er tot nu toe zeven Jackpotwinnaars geweest met zes juiste cijfers, van wie er zich vier nu miljonair mogen noemen. Vorig jaar waren er in totaal veertig Jackpotwinnaars, wat 29 nieuwe miljonairs opleverde.