Maarten Bostyn stopt als voorzitter van de Pro League basketbal

Maarten Bostyn stopt na dit seizoen als voorzitter van de Belgische Pro League. Bostyn was nog maar aan zijn tweede campagne bezig. “Geen ruzie met de overige Belgische clubs, maar er is wel een verschil in visie en dan geef ik liever de fakkel door aan iemand anders.”

Bostyn, die ook voorzitter is van Limburg United, nam in 2021 over van Arthur Goethals. De Belgische Pro League gaat nu op zoek naar een opvolger. De naam van Nikkel Kebsi, de algemeen manager van Brussels die na dit seizoen stopt bij de club uit de hoofdstad, klinkt in de catacomben. (cpm)