Hij werd ermee vergeleken, maar Milan-legende Kaka heeft advies voor Charles De Ketelaere: “Zelfs ik had het moeilijk”

Het is intussen bekend: de Charles De Ketelaere van bij Milan is niet die van bij Club Brugge. Het Belgische toptalent heeft alle moeite van de wereld om zijn stempel te drukken in zijn eerste seizoen in de Serie A, met slechts één assist in 24 optredens tot dusver. Op regelmatige basis wordt onze landgenoot - die 35 miljoen euro kostte - fel bekritiseerd in de Italiaanse pers, maar bij Milan zelf geloven ze nog steeds in de Rode Duivel.

Toch is het alle hens aan dek bij de Rossoneri. Na vier competitiewedstrijden zonder overwinning zijn ze weggezakt naar de vijfde plaats in de stand, op 15 punten van koploper Napoli, en dus is een overwinning tegen stadsrivaal Inter (tweede met 2 punten meer) al bijna een vereiste. Of De Ketelaere zal starten, is een groot vraagteken. Concurrent Brahim Diaz is fit en ‘CDK’ werd eind januari al na 45 minuten vervangen tegen Sassuolo (2-5 nederlaag).

© EPA

In een interview met La Gazzetta dello Sport heeft Ricardo Kaka alvast wat advies voor onze landgenoot. Die werd in de mediastorm rond zijn transfer wel eens vergeleken met het Braziliaanse Milan-icoon, dat in dienst van de club een Gouden Bal won.

“Probeer te genieten van het moment”, aldus Kaka. “Pak je kansen en maak er het beste van als je die krijgt bij Milan. De vergelijking? Charles lijkt niet op mij en ik hou sowieso niet van vergelijkingen. Ze zorgen alleen maar voor extra druk op de schouders van zo’n jonge gast, zeker als ze de stap naar een topclub maken. Ik zou aan De Ketelaere dus zeggen: blijf gewoon kalm.”

Want ook Kaka schitterde niet meteen bij de Italiaanse club, net als talentrijke spelers als Rafael Leao en Sandro Tonali nu. “Zelfs tijdens de eerste zes maanden van mijn tweede seizoen had ik het bijzonder moeilijk”, klinkt het. “De tegenstanders weten wie je bent en nemen voorzorgsmaatregelen, dus het is allemaal anders dan wat je gewend was. Maar je moet altijd kalm blijven. Het advies van meer ervaren ploegmaats zou ook voor Charles nuttig moeten zijn.”