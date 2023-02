Dylan Teuns alwéér omvergereden: “Hopelijk kan ik zaterdag met dat gekneusd dijbeen nog starten”

Dylan Teuns treft het niet in de Ster van Bessèges. Voor de tweede dag op rij maakte hij een zware val. Nu werd hij op 350 meter van de streep omverkegeld door Anders Halland Johannesen van Uno-X. “Die kerel bleef hangen achter het wiel van die renner voor hem. Hij nam me vol mee. Ik had geen schijn van kans.”

De Limburger uit Zelk kwam met hangend linkerbeen ver na de finish van De Lie over de lijn. “We hebben direct zijn deel van de quadriceps die zeer zwaar gekneusd was met ijs behandeld”, aldus ploegdokter Joost De Maeseneer. “Na twee uur evolueert het redelijk goed, maar het valt af te wachten of Dylan verder kan.”

Teuns reed de derde rit met een serieuze pleister op de kin. Daar werden drie hechtingen aangebracht om de open wonde te dichten. “Zonde dat ik alweer omvergemaaid werd”, aldus de ereburger van Halen. “Ik had ook niet de bedoeling om mee te sprinten. Dat deed Sep Vanmarcke die vijfde werd. Ik was net bezig met me te laten uitzakken toen ik er opnieuw in een fractie van een seconde lag. Ik hoop echt dat ik het weekend kan uitrijden. Anderzijds zou het ook leuk zijn indien de renners zelf wat meer opletten. Die remmen aan de fiets staan er niet voor niks op. Al moet ik wel zeggen dat die Noor zich kwam verontschuldigen. Maar uiteindelijk ben ik er vet mee.” (hc)