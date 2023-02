De ‘Poolse Messi’ doet zijn bijnaam alle eer aan met fenomenaal doelpunt na solo vanaf zijn eigen helft bij Liverpool

Lionel Messi heeft quasi in elk land wel zijn ‘dubbelganger’. Zo ook in Polen, waar de amper 19-jarige Mateusz Musialowski de bijnaam ‘Poolse Messi’ meekreeg vanwege zijn voetbaltalent. Dat toonde hij deze week met een werkelijk fantastische goal voor de U21 van Liverpool tegen Hertha Berlijn. Liefst vijf verdedigers zette Musialowski in de wind, om de bal uiteindelijk binnen te rammen.