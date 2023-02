Bij de hevige brand in het takelbedrijf op Stadsheide ging een dertigtal auto’s in vlammen op. — © Tom Palmaers

Hasselt

Binnen een straal van een halve kilometer rond een takelbedrijf in Stadsheide (Kiewit) is PFAS-vervuiling ontdekt. Een gevolg van bluswerken bij een felle brand bijna drie jaar geleden. Buren en bedrijven mogen geen putwater meer gebruiken voor koffie, het zwembad of de moestuin.