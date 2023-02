ING toont in detail hoe fraudeurs je bankkaart en pincode stelen wanneer je geld afhaalt aan een bankautomaat

Veilig geld afhalen bij een bankautomaat zonder dat je het risico loopt dat je bankkaart gestolen wordt, daar wil ING hun klanten mee helpen. En dus maakten ze een video waarin ze uit leggen hoe zulke oplichters te werk gaan. Dat doen ze aan de hand van beelden van hun bewakingscamera’s waarop zo’n diefstal te zien is.

Fraudeurs gaan meestal in vier stappen te werk, legt de bank uit. Eerst proberen ze je vertrouwen te winnen. “Ze komen je achterna met een biljet en zeggen dat het geld uit de automaat gekomen is en dat het geld van jou is. Dat is de methode die we het vaakst zien”, zegt Danny Moerenhout, antifraude-expert bij ING. “Ze doen dus alsof het toestel nog een biljet uitgespuwd heeft en creëren onmiddellijk een vertrouwensband door naar jou toe te komen met het geld.”

Dan volgt stap twee: het stelen van je pincode. “Ze adviseren je om toch even te kijken of er geen probleem met je rekening is en dat er niet nog meer biljetten zullen uitkomen. Ze hebben op dat moment je vertrouwen al en kunnen daardoor gemakkelijk over je schouder meekijken”, zegt Moerenhout. Op die manier observeren ze je terwijl je je pincode ingeeft.

Daarna volgt het stelen van de bankkaart. De fraudeur zal je afleiden en bijvoorbeeld naar iets wijzen om zo onopgemerkt je bankkaart uit het toestel te halen. “Hij zal dan beweren dat het toestel de kaart ingeslikt heeft”, zegt de expert. “En hij zal je ten slotte aanraden om naar Card Stop te bellen. Het voelt allemaal heel behulpzaam aan en een slachtoffer gaat daardoor gemakkelijker mee in het verhaal.”

Wanneer de oplichter je aanraadt naar Card Stop te bellen, zal hij je daarvoor zijn eigen smartphone aanbieden. Hij belt een nummer en laat je met een medeplichtige bellen. Die verzekert je ervan dat de kaart geblokkeerd is.

“Het is een methode die we veel zien. Maar ze passen zich vaak aan de situatie aan. Soms zijn ze bijvoorbeeld ook met twee”, zegt hij.

Pincode is altijd geheim

De beste manier om ervoor te zorgen dat je geen gevaar loopt, zegt de bank, is door altijd je pincode af te schermen. “Laat je niet afleiden en laat niemand meekijken. Iedereen weet dat een pincode geheim is. Zonder pincode heeft de fraudeur geen interesse in het stelen van je bankkaart.”

Staat er toch iemand wat te dichtbij, vraag dan of die persoon wat meer afstand wil nemen. Wil die persoon dat niet, geef je code dan niet in en stop met verrichtingen uit te voeren. Je kan ook steeds het bankkantoor op de hoogte brengen van verdachte omstandigheden. (sgg)