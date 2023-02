Het verhaal achter virale video van Anderlecht met spot op Jan Vertonghen: “Hij was dat microotje al na een minuut vergeten”

Sportief loopt het dit seizoen minder voor Anderlecht, maar het media- en communicatieteam van de recordkampioen blijft top in België. Hun MIC’d Up-video met de spot op Jan Vertonghen (35) tijdens de wedstrijd tegen Antwerp verovert de hele wereld. RSCA stuurde de recordinternational met een microotje het veld op en dat zorgde voor uniek beeld- en geluidsmateriaal. Ongezien in België. “Het is uiteraard niet iets wat we op een week verzonnen hebben”, klinkt het bij paars-wit.