Belgische gemengde aflossingsploeg winnend naar halve finale op wereldbeker shorttrack

De Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zich tijdens de wereldbekermanche shorttrack in Dresden geplaatst voor de halve finales. Tineke den Dulk, Hanne en Stijn Desmet en Ward Pétré versloegen vrijdag in hun kwartfinale Hongarije, Bulgarije en Frankrijk.

Drie weken geleden veroverde het gemengde team bij de Europese titelstrijd in Gdansk zilver. Toen reed de in Dresden wegens werkzaamheden afwezige Alexandra Danneel in plaats van Den Dulk de eerste race. In de halve eindstrijd zijn zaterdag Nederland, Canada en China de tegenstanders van het vlaggenschip van het Belgische shorttrack.

Het mannenkwartet moest het al in de eerste ronde in de Joynext Arena opnemen tegen Canada en Nederland. Desmet, Adriaan Dewagtere, Pétré en Rino Vanhooren werden derde. Nederland en Canada gaan naar de halve eindstrijd. Het Belgische kwartet hield Duitsland en Australië achter zich.

Individueel kwalificeerden Hanne en Stijn Desmet, Warre Van Damme en Vanhooren zich voor de halve finales van twee wedstrijden over 1500 meter. Hanne start verder op de tweede dag in de kwartfinale van de 1000 meter, Stijn op die van de 500 meter. Den Dulk, Pétré en Vanhooren overleefden de voorronden van de 500 meter, maar sneuvelden in de series. Op de 1000 meter was Van Damme hetzelfde lot beschoren.

Op een ranglijst voor de beste allrounders van dit seizoen bezet Hanne Desmet momenteel de zesde plaats. Bij de mannen is Stijn Desmet achtste. Volgende week zondag worden de Crystal Globe Trophies voor de superallrounders uitgereikt. Naast de Trophy ontvangen de winnaar en de winnares een bedrag van 20.000 dollar. Voor de finales van het voorlaatste weekend voert de Nederlandse Suzanne Schulting de ranglijst bij de vrouwen aan. Bij de mannen is de Zuid-Koreaan Ji Won Park eerste. (belga)