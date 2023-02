Maryna Zanevska rukt op naar halve finales in Lyon

Zanevska versloeg in de kwartfinales het Russische vijfde reekshoofd Anastasia Potapova (WTA 43) in drie sets: 3-6, 6-1 en 6-2. De partij duurde 2 uur en 9 minuten. Zanevska neemt het in de halve finales op tegen de Amerikaanse Alycia Parks (WTA 79), die in haar kwartfinale het Montenegrijnse zevende reekshoofd Danka Kovinic (WTA 67) wipte.

De 29-jarige Zanevska maakte in de tweede ronde (achtste finales) in Lyon al indruk en won hierin overtuigend tegen het Chinese tweede reekshoofd Zhang Shuai (WTA 23), de titelverdedigster, in twee sets (6-2 en 6-0).

“Ik was de strijdlustigste en werd beloond”

“Het was vandaag een intens gevecht”, vertelde Zanesvak na haar overwinning aan persagentschap Belga. “De uitslag geeft niet echt het spelverloop weer. Ook al won ik de tweede en derde set met 6-1 en 6-2, om elk punt werd fel gestreden. Ons niveau was zeer gelijkwaardig, maar ik heb de belangrijke momenten zonder twijfel beter afgewerkt. Bij 40-40 of breakpunt voor mij, toonde ik mij het strijdlustigst. Ik heb meer risico’s genomen en werd beloond. Ik ben dan ook zeer blij dat ik heb gewonnen.”

Voor een plaats in de finale speelt de in Odessa geboren Belgische zaterdag tegen de 22-jarige Amerikaanse Alycia Parks (WTA 79).

“Ik heb nog nooit tegen haar gespeeld, maar ze is een uitstekend toernooi aan het afwerken”, zei Zanevska. “Ze heeft veel progressie gemaakt de laatste maanden. Haar opslag is zeer sterk en ze speelt aggresief vanaf de baseline. Ik verwacht een moeilijke wedstrijd, maar in deze fase van een toernooi zijn er geen eenvoudige matchen meer. Ik heb er in elk geval veel zin in.” (belga)