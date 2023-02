Video van de Nederlanders bewijst: wie snel over de balken kan springen, heeft echt wel een voordeel tijdens het WK veldrijden

Er wordt deze week veel gesproken over ‘balken’. Parcoursbouwer Adrie van der Poel verlegde die naar een nieuwe plek op de omloop van het WK in Hoogerheide, op een hellend stuk vlak voor de beslissende fase. “Een voordeel voor Mathieu”, klonk het al snel. Wat dan weer betwist werd door zowat heel Nederland, inclusief papa Van der Poel. Maar mocht Van der Poel beter over de balken springen dan Wout van Aert, levert hem dat echt wel een voordeel op. Dat bleek uit een video van de verkenning van de Nederlanders, waarbij Lars van der Haar als enige van de fiets ging.