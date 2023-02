Man rijdt 188 kilometer per uur met sportwagen van zijn baas: “Mispakt aan kracht van de motor”

Een 32-jarige man werd geflitst met een snelheid van maar liefst 188 kilometer per uur op de E17 in Deerlijk. “Hij was onderweg met de auto van zijn baas en was de kracht van dat voertuig niet gewend”, pleitte zijn advocaat.

De feiten vonden plaats op 3 juli vorig jaar, midden in de namiddag. Al was het volgens de advocaat van de hardrijder nog steeds kalm op de weg. “Hij reed ook absoluut niet roekeloos, hij was zich gewoon niet bewust van zijn snelheid. De wagen van mijn cliënt was in de garage en hij mocht daarom de sportwagen van zijn baas gebruiken om naar het werk te rijden. Hij heeft zich mispakt aan de kracht van de motor.”

Voor zijn uitschuiver kreeg de man een rijverbod van vijftien dagen van de politierechter, al ging die wel in op de vraag van de advocaat om dat in het weekend te mogen uitzitten. Voorts moet hij ook 400 euro boete betalen.