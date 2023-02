En we zijn weer vertrokken, of toch bijna. Vanavond mag de eerste groep van zeven figuurtjes in ‘The masked singer’ het nieuwe seizoen op gang schieten. Maar wie zit er in de pakken van Champignon, Leeuw, Groot Licht, Skiwi, Soaperstar, Mummie en Raaf? Amper een noot gehoord, toch doen wij al een gokje.