Waarom Wout van Aert zondag wereldkampioen wil worden! “Heb er naar mijn goesting te vaak net naast gegrepen de afgelopen jaren”

Neen, het is niet de perfecte voorbereiding, wilde Van Aert nog even duiden. Het was wel de best mogelijke voorbereiding. “Ik heb de voorbije weken immers ook nog getraind in functie van het wegseizoen”, klonk het. “Mocht zondag het laatste doel geweest zijn van een lange periode, dan had ik het ongetwijfeld nog anders aangepakt. Maar voor alle duidelijkheid: zondag is voor mij de cross van het jaar en ik weet met zekerheid dat ik er klaar voor ben.”

Klare taal! Van Aert deed sinds zijn laatste wedstrijd vorige zaterdag in Hamme alles wat hij moest doen. “Noem het maar een rustige week. Ik heb nog wat trainingen afgewerkt, ben af en toe nog wat balkjes gepasseerd. En ik heb afgelopen zondag voor televisie de wedstrijd in Besançon gevolgd. Wat ik leerde? Toch wel iets, omdat ik denk dat het parcours zondag vergelijkbaar is met wat er in Besançon lag. Lichtgolvend en snel, en een parcours dat er zich toe leende om in elkaars wiel te rijden. En met een fameuze versnelling van Mathieu.”

Voor de Kempenaar wordt het zijn achtste WK bij de profs. De stress van de grote dagen is er niet meer. “Mijn situatie nu vergelijken met die van mijn eerste WK in Tabor is niet correct omdat ik toen nog maar net naar de profs was overgestapt en ik bijgevolg zonder druk aan de start stond. Maar de daaropvolgende WK’s was de druk immens groot en dat is nu wel anders. Je achtste WK, dan wordt het iets minder spannend, hé.”

Balkjes

Het ging de voorbije dagen vooral over de balkjes. Van Aert verkent pas zaterdag het parcours en kon dus nog niet oordelen. “Maar naar wat ik op foto heb gezien, zijn het andere balkjes dan diegene waar we gedurende het seizoen over springen”, zei Van Aert. “Ik heb wel het gevoel dat ze op een betere plaats liggen dan vroeger (toen ze voor de VIP-tent lagen, red). Ja, ik ga akkoord met de stelling dat Mathieu iets vlotter springt dan mezelf. Of dat het verschil kan maken? Zou kunnen. Mochten balken niet doorslaggevend kunnen zijn, dan was men nooit begonnen met ze te leggen. Het is een hindernis zoals een bocht, trap of zandstrook een hindernis is die doorslaggevend kan zijn. De hele hetze verbaast me niet. Het hoort erbij, vermoed ik. Zoals ook balkjes horen bij de cross. En het is niet omdat ze er liggen dat ik het geen leuk parcours vind. Iedereen weet dat ze er liggen en iedereen weet hij erover moet, liefst zo snel mogelijk.”

Tweede startrij

Favoriet of niet, door zijn beperkt programma start Van Aert vanop de tweede rij. Volgens ploegmaat Toon Vandebosch hoeft dat geen nadeel te zijn aangezien Van Aert als eerst opgeroepene van de tweede rij zelf mag kiezen achter wie hij gaat staan. “Dat zou kunnen kloppen maar is afhankelijk van de startprocedure. Als de eerste startrij als laatste naar voor wordt geroepen, dan moet ik al op voorhand weten wie waar gaat staan. Ik heb er eigenlijk nog niet over nagedacht waar of achter wie ik wil staan.”

Hoe fantastisch zijn voorbije seizoenen ook waren, op wereldkampioenschappen wil het al een tijdje niet meer lukken. Zijn laatste wereldtitel dateert van 2018 toen Van Aert op de Cauberg zijn derde en laatste wereldtitel behaalde. “Ik heb er naar mijn goesting iets te vaak net naast gegrepen de afgelopen jaren. Het zou leuk zijn om het nog eens waar te maken. Of het mij feller maakt? Dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat de motivatie groot genoeg is voor zondag. Het WK in Oostende was een ander verhaal. Ik had toen net een mooie maar moeilijke maand achter de rug. Georges was net geboren, ik had niet de energie die nodig was om wereldkampioen te worden.”

En wat als het zondag fout loopt? Van Aert, nuchter: “Dan zal ik dat in eerste instantie jammer vinden maar het is leuk, nou ja, om te kunnen zeggen dat het eigenlijk ook niet veel te betekenen heeft. Ik zit in een situatie dat een vierde wereldtitel niet veel toevoegt aan mijn palmares en dat er wedstrijden komen waar ik en Jumbo-Visma veel meer te winnen hebben. Ik begrijp Mathieu als hij zegt dat zonder wereldtitel zijn seizoen niet geslaagd zal zijn maar ik bekijk het anders. Voor mij staat de winter een trapje lager dan de wedstrijden die hierna volgen.”

Scenario

Weinig renners hebben meer cross-ervaring dan Van Aert. Al die ervaring zorgen ervoor dat hij de wedstrijd goed kan lezen. “Ik verwacht mij zondag aan een snelle wedstrijd die ervoor zal zorgen dat het almaar technischer zal worden”, heeft hij al een scenario in gedachten. “Het wordt moeilijk om iemand uit het wiel te rijden maar in de tweede helft van het parcours zullen de verschillen gemaakt worden. Makkelijk parcours? Geen enkel crossparcours is makkelijk. Ik verwacht mij aan een aanvallende Mathieu, dat is zijn natuur.”

Toch zal niemand verbaasd zijn als er zondag gesprint wordt tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En dan wacht er hen een lange, sterke oplopende strook richting de finish. “De schuine kant is minder lang dan de andere jaren, heb ik begrepen. Dus is het misschien iets makkelijker om iemands wiel te houden. Vroeger zou ik gezegd hebben: je rijdt beter aan de leiding. Nu weet ik het eigenlijk niet zo goed. Dat zal ik tijdens de wedstrijd nog moeten bekijken.”

Er zal zondag ouderwets veel volk langs de kant staan. “Maar met bijna overal dubbele dranghekken en zonder oversteekplaatsen voor het publiek. Klasse van de organisatie, zo zou het altijd moeten zijn op een WK. Enfin, eigenlijk zou het niet nodig mogen zijn, moest het publiek op een normale manier langs de kant staan.”

Hoogerheide mag dan wel de geboortegrond van de familie Van der Poel zijn, het schrikt Van Aert niet af. “Ik ga mij hier niet als een vreemde voelen”, oppert Van Aert. “We zitten vlak over de grens, er zullen ook veel Belgen langs de kant van het parcours staan. Het zal wel voelen alsof we in België zijn, denk ik.”