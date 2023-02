Poetin zet zijn volk op scherp, terwijl Kremlin peilt naar oorlogssentiment: hoog dodental aanvaardbaar voor Russen

Vladimir Poetin heeft zijn oude retoriek weer afgestoft. Bij de herdenking van de overwinning in Stalingrad verwees hij naar het “modern nazisme” dat het moederland bedreigt. Het is een poging om meer Russen achter zijn oorlogsvlag te krijgen. Het kernboodschap was dat de strijd nog lang zal duren, opoffering noodzakelijk is en nog meer slachtoffers onvermijdelijk zijn. Poetin vertrouwt erop dat zijn volk zal volgen.