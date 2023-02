“Het is er niet veilig”: kinderopvang in Eeklo drie maanden geschorst na incident met kindje

Kinderopvang De Kleine Wereld in de Jan Breydelstraat in Eeklo moet vanaf maandag voor drie maanden dicht. In december vorig jaar liep er een klacht binnen bij de dienst opgroeien, want één van de kindjes liep er een letsel op. Opgroeien besloot de opvang voor drie maand te schorsen. “We maken ons zorgen om de pedagogische kwaliteit”, klinkt het.

Ouders met kinderen van nul tot drie jaar kunnen bij kinderopvang De Kleine Wereld in Eeklo terecht. Maar vanaf maandag zes februari zullen achttien kinderen er niet meer terechtkunnen en moeten ouders een andere oplossing zoeken.

De dienst Opgroeien heeft vrijdag drie februari beslist om de opvang voor drie maanden te schorsen na een incident met één van de kindjes. “We hebben midden december informatie gekregen over deze opvang”, aldus Nele Wouters, woordvoerder van de dienst Opgroeien. “Daarop hebben wij beslist om over te gaan tot schorsing wegens dringende noodzakelijkheid.”

Meerdere incidenten

Volgens verschillende ouders gebeurden er meerdere incidenten waar niets mee gedaan werd. De situatie is er “verontrustend”, klinkt het. De zaak ligt nu in handen van het Parket Oost-Vlaanderen die de situatie in De Kleine Wereld verder onderzoekt. In kader van het onderzoek kunnen ze er nog niet veel over kwijt.

“De kinderopvang blijft geschorst tot zes mei. We gaan dit dossier nu grondig onderzoeken en daarna een definitieve beslissing nemen”, zegt Nele Wouters. Blijkt het er te onveilig? Dan kan de opvang de vergunning voorgoed kwijtraken.

“We begrijpen dat het een enorme impact heeft op de gezinnen van wie het kind naar de opvang gaat”, aldus Wouters. “Maar we hebben de beslissing genomen in het belang van alle kinderen die er worden opgevangen.”

De eigenares van de kinderopvang was niet bereid om op de schorsing te reageren.

Noodoplossing

Burgemeester Luc Vandevelde (SMS) vernam deze ochtend dat de opvang voor drie maanden geschorst wordt. “In nood zullen onze coördinatoren op zoek gaan naar een oplossing voor de opvang van de kinderen die normaal naar De Kleine Wereld gaan”, aldus Vandevelde. “Kinderopvang Kinderlach in Eeklo vangt ook kinderen tussen 0 en 3 jaar op. Er kan eventueel naar daar gekeken worden voor een oplossing.”