Rusland dreigt met ‘killer robots’ die westerse tanks kunnen vernietigen: “Vooral een PR-stunt”

Vier ‘killer robots’ die in staat zouden zijn om tanks uit het Westen te herkennen en te vernietigen, zijn aangekomen in de Donbas. Dat meldt Dmitry Rogozin, Russische ex-ruimtevaartbaas en hoofd van een groep militaire adviseurs, op Telegram. Kan dit een ommekeer betekenen in de oorlog? “Bij Rusland gaat het vaak om veel woorden, maar weinig daden.”

De vier Russisch gevechtsrobots, die de naam Marker kregen, zijn kleine tanks die met artificiële intelligentie werken. Dat wil zeggen dat ze in tegenstelling tot de Westerse tanks die naar Oekraïne gestuurd zullen worden, onbemand zijn. Ze kunnen zelf ook de vijand kunnen opsporen en uitschakelen.

Volgens Rogozin zijn die vier tanks nu toegekomen in de regio waar er voornamelijk tests zullen plaatsvinden. “We beginnen met het downloaden van doelwitbeelden, het testen van algoritmen van oorlogsvoering en het installeren van krachtige antitankbewapening”, klinkt het. De kleine tanks zouden uiteindelijk in staat moeten zijn om Abrams- of Leopardgevechttanks te herkennen, te lokaliseren en vervolgens ook te vernietigen.

Pr-stunt

“Ze hebben zelf het nieuws uitgebracht. Maar als het op high-tech materiaal aankomt, dan gaat het bij Rusland vaak over woorden en geen daden. Dat was eerder ook al met hun raketten en met de T-14 Armata tank. Het is al een tijdje een terugkerend patroon. Dit lijkt me dus vooral een pr-stunt te zijn”, zegt oud-kolonel Roger Housen.

Housen stelt zich zelfs vragen over het feit of die tanks wel effectief met AI werken. “Want als die er waren, dan hadden we daar al vanuit Kiev of via de westerse inlichtingendiensten informatie over gekregen. Het kan dus louter ook gaan over tanks die eigenlijk vanop een afstand gestuurd worden, waarvan zij zeggen dat het om artificiële intelligentie gaat.”

Wetgevend kader

Er wordt al langer met argusogen gekeken naar zulke killer robots. Vorig jaar gaf een meerderheid van de VN-lidstaten nog aan een internationaal wetgevend kader te willen voor zulke autonome wapens. Een gezamenlijk verdrag kwam er echter niet. “Het probleem met zo’n autonome wapens is dat men er nog steeds niet in geslaagd is om een waterdicht systeem uit te werken waarbij het niet per ongeluk een ander doelwit raakt”, zegt oud-kolonel Roger Housen.