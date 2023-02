Italiaanse overheid versterkt bewaking ambassades na reeks aanslagen: wie is Alfredo Cospito, de oorzaak van dit alles?

De Italiaanse overheid heeft de bewaking van verschillende van hun ambassades wereldwijd opgevoerd. Dat is een reactie op een reeks protesten en aanslagen op die ambassades in de afgelopen maanden. Al die protesten hebben te maken met één man, anarchist Alfredo Cospito (55), die in een Italiaanse gevangenis vastzit. Wie is Cospito en waarom is hij de oorzaak van zoveel opschudding?

Dinsdag maakte Italiaans minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani bekend dat de Italiaanse overheid extra veiligheidsmaatregelen gaat nemen in en rond hun buitenlandse ambassades en consulaten.

De aanleiding daarvoor is een reeks aanslagen en daden van vandalisme die het land en haar buitenlandse ambassades sinds eind november teisteren. In verschillende Europese en Zuid-Amerikaanse landen worden auto’s van diplomaten in brand gestoken, dreigbrieven gestuurd en ramen van consulaten ingegooid door aanhangers van Cospito. Op die manier protesteren ze tegen zijn streng gevangenisregime.

Wie is Alfredo Cospito?

Cospito is een Italiaanse anarchist en pleit dus voor een samenleving gebaseerd op individuele zelfbeschikking zonder enige vorm van een hogere autoriteit. Hij werd veroordeeld voor twee anarchistische gewelddelicten: een bomaanslag op een politieacademie in 2006 en het verwonden van de CEO van een Italiaans kernenergiebedrijf in 2012.

Na al meer dan tien jaar vast te zitten, werd zijn gevangenisstraf in mei vorig jaar verstrengd, omdat hij naar verluidt met zijn aanhangers van buitenaf zou gecommuniceerd hebben. Om dat te in het vervolg te voorkomen, zit hij nu in eenzame opsluiting. Dat wil zeggen dat hij nog maar één keer per maand mag bellen en bezoek mag krijgen. Bovendien zit hij in een kleine cel, geïsoleerd van andere gevangenen, staat hij onder constant toezicht en mag hij niet in de gemeenschappelijke delen van de gevangenis komen.

Uit protest tegen dit regime, dat doorgaans gereserveerd wordt voor zware maffiabazen en terroristen, ging Cospito in hongerstaking. Hij weigert al meer dan 100 dagen te eten en is al tientallen kilo’s afgevallen en sterk verzwakt. Hij werd daarom maandag overgeplaatst naar een gevangenis in Milaan voor gevangenen die gespecialiseerde zorg nodig hebben.

Overheid houdt voet bij stuk

Niet alleen hijzelf, maar anarchisten wereldwijd protesteren tegen het zware regime. Gisteren kreeg een lokale krant nog een telefoontje binnen waarin gedreigd werd met een “serieuze aanval”. Ook een aantal Italiaanse juristen en intellectuelen pleiten voor een verzachting van het regime. Senator Ilaria Cucchi van de groen-linkse alliantie die eerder al zei dat de anarchist dit regime niet verdiende, bezocht hem vandaag in de gevangenis en sprak van een “alarmerende situatie”.

Maar de rechtse regering van premier Giorgia Meloni liet eerder al weten dat ze niet terugkomen op de beslissing. De zaak komt in maart wel voor het hooggerechtshof van Italië, maar het is niet zeker of Cospito het tot dan zal overleven.