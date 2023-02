Onze tv-tips: een verborgen kantje, natuurfenomenen en ja zeggen

Muidhond

Canvas, za, 22.55u

Momenteel zie je Tijmen Govaerts aan het werk in 1985, maar ook in dit psychologisch drama van filmmaker Patrice Toye vertolkte hij de hoofdrol. Hierin is hij een jongeman die bij gebrek aan bewijs vrijgelaten wordt uit de gevangenis. Jonathan wil het verleden vergeten en neemt zich stellig voor een ander, beter mens te worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

Cataclysmen, de Grote Regulatoren

Canvas, zo, 20u

Tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, bosbranden ... De mensheid is altijd bang voor natuurrampen, maar er is verandering op til: op wereldschaal komt een ramp nooit alleen. Wetenschappers ontdekken verbanden, hoe de ene ramp wordt uitgelokt door de andere. Onderzoekers kunnen verbanden leggen tussen een cycloon en een aardbeving, een vulkaanuitbarsting en een zeestroming. Een uurtje leerrijke televisie.

Yes Man

Play6, za, 20.20u

Als Carl Allen (Jim Carrey) de zoveelste aanvaring met anderen en ook met zichzelf heeft gehad, besluit hij dat het zo niet langer kan. Hij schrijft zich in voor een soort cursus die van een principe uitgaat: zeg overal ‘Ja’ op. Jim Carrey is in dit soort type humoristische films waaronder eerder Ace Ventura, Liar Liar en Dumb and Dumber op zijn best. Kijkt makkelijk weg. (tove)