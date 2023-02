Politie zoekt in Aken getuigen dodelijke schietpartij Hoensbroek

De politie is op zoek naar getuigen van het doodschieten van een 29-jarige man uit Aken, op 2 mei 2021 in Hoensbroek. Dinsdag arresteerde de politie twee Maasmechelaren in dezelfde zaak.

De politie zoekt die getuigen met name in de naburige Duitse grensplaats Aken, waar het slachtoffer van de dodelijke schietpartij woonde. De reden is dat volgens de politie mensen in Aken dagen of weken vóór de dodelijke schietpartij actief op zoek zijn geweest naar het slachtoffer. Dit lijkt sterk op een voorverkenning, vermoedt de politie.

Twee Belgische mannen aangehouden

In de zaak zijn dinsdag in Maasmechelen twee mannen van 25 en 27 jaar aangehouden. De mannen zijn volgens de politie afkomstig uit Heerlen, maar zouden in Maasmechelen wonen. De politie sluit niet uit dat er meer schutters bij de fatale aanslag op de Schuureikenweg in het Nederlands-Limburgse Hoensbroek betrokken waren. Een van hen zou daarna met een helm in zijn hand een snelweg over gerend zijn.

Volgens de politie was de aanleiding voor de schietpartij een conflict in de drugshandel. Eerder meldden Duitse media dat het slachtoffer, Kayvan P., een Iraanse achtergrond zou hebben en deel zou uitmaken van de Duitse motorbende Bahoz MC. Die zou onder leiding staan van een Koerdische voormalig PKK-strijder, die eerder zou zijn veroordeeld voor de moord op een landgenoot. De motorbende zou zich bezighouden met afpersing en drugshandel.