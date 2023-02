Robert Milkins houdt Luca Brecel uit kwartfinales German Masters snooker

Luca Brecel (WS-10) heeft zich vrijdag in Berlijn niet voor de kwartfinales van het German Masters kunnen plaatsen. In de tweede ronde moest de 27-jarige Limburger een 5-3 nederlaag incasseren tegen de 46-jarige Engelsman Robert Milkins (WS-31).

Milkins startte met een 61 break en won, nadat Brecel op gelijke hoogte was gekomen, drie frames op rij voor een 4-1 voorsprong. Na een 64 break van “The Milkman” in het zevende frame leek het afgelopen voor Brecel, maar met een fantastische 68 clearance redde hij nog even zijn vel. Een spelletje later moest “The Belgian Bullet” alsnog het hoofd buigen.

In de kwartfinales (best of 9) neemt Milkins het op tegen de winnaar van een partij tussen de Australiër Neil Robertson (WS-5) en de Engelsman Chris Wakelin (WS-33). Die laatste hield afgelopen zaterdag Julien Leclercq (WS-85) van de titel in het Snooker Shoot Out.

In 2016 speelde Brecel in de Tempodrom van Berlijn zijn eerste rankingfinale. Daarin verloor hij toen met 9-5 van Martin Gould.