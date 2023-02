Kaziu en Mieke vieren gouden huwelijk drie dagen lang

Op 26 januari vierden Kaziu en Mieke hun gouden huwelijksjubileum. De feestelijkheden werden verspreid over drie dagen.

Kazimierz Danko en Anna-Maria Poelmans, kortweg Kaziu en Mieke voor de vrienden, gaven elkaar het jawoord op 26 januari 1973. Vijftig jaar later genieten ze nog steeds van elkaar. Ze laten geen gelegenheid voorbij gaan om met hun twee kinderen en kleinkinderen gezellig te tafelen en ook kleine momenten te vieren. Voor deze gelegenheid hield het gouden paar het klein, gezellig en intiem, maar werden de feestelijkheden gespreid over drie dagen. Het absolute hoogtepunt was het bezoek van burgemeester Maria Borremans, die de gelukwensen van het gemeentebestuur overmaakte en de akte met felicitaties van het koningshuis voorlas.