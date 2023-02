Koen Vanmechelen (57) getrouwd met Zimbabwaanse Chido Govera (37)

Kunstenaar Koen Vanmechelen is in het huwelijksbootje gestapt met zijn vriendin Chido Govera. De twee gaven elkaar het jawoord afgelopen zaterdag, 28 januari in het gemeentehuis van Oudsbergen.

De twee kennen elkaar al tien jaar. Vanmechelen leerde Govera kennen in Zimbabwe waar ze sociaal entrepeneur is. Ze leidt er The Future of Hope Foundation waar zwammen worden gekweekt als duurzame bron voor voedsel en inkomsten voor de lokale bevolking.

“We genieten momenteel van onze wittebroodsweken,” zegt Vanmechelen. “We zijn in Oudsbergen voor de wet getrouwd, maar we zijn nog aan het brainstormen of we een groot feest geven of niet. We kennen namelijk nogal wat mensen, van overal in de wereld. We zien wel.”

Koen Vanmechelen is 57, Chido 37. “Oud genoeg om te weten wat ik doe!”, lacht ze.

Vanmechelen was eerder getrouwd met Inge Kindt die door ziekte in 2019 overleed.