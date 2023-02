SOS Budget: win droomreizen, een jaar gratis boodschappen en een jaar gratis tanken

Februari is budgetmaand bij Het Belang van Limburg: vanaf maandag loodsen wij je met SOS Budget doorheen de crisis. Vier weken lang, in vier thema’s: SOS Winkelen, SOS Vakantie, SOS Wonen en SOS Energie. Met tips en getuigenissen én een prijzenpot van 55.000 euro.

Wat heeft in 2022 meer geld gekost dan verwacht? Op wat ga je in 2023 besparen? En over welke thema’s wil je graag tips? Met die vragen trok Het Belang van Limburg naar zijn lezers. Zo’n 2.500 Limburgers vulden de enquête in en de resultaten spreken boekdelen. Bijna 80 procent heeft vorig jaar meer dan verwacht uitgegeven aan boodschappen, 70 procent meer aan energie, net geen 20 procent aan vakantie en iets minder dan 15 procent aan wonen. Anderzijds hoopt meer dan 80 procent van de lezers in 2023 te besparen op energie, meer dan de helft wil besparen op boodschappen, bijna 40 procent op vakantie en een kleine 15 procent op wonen.

We willen besparen op boodschappen. — © Karel Hemerijckx

“Onze lezers zijn duidelijk op zoek naar tips om te besparen”, zegt hoofdredacteur van Het Belang van Limburg Indra Dewitte. “Vorig jaar hebben we met SOS Energie al verhalen en tips gebracht over hoe je moet omgaan met de energiecrisis. We hebben gemerkt dat mensen daar echt naar op zoek zijn en als krant kunnen wij een gidsende rol spelen.”

Ontzettend duur

Helaas: de crisis blijft duren en gaat verder dan energie. “Daarom hebben we gekeken naar waar onze lezers nog mee worstelen”, zegt Dewitte. “We horen dat ze nog altijd veel vragen hebben rond energie. En daarnaast: winkelen. Hoe krijg ik mijn winkelkar gevuld aan een redelijke prijs? Want ook boodschappen zijn ontzettend duur geworden. Verder horen we de zotste verhalen over mensen die geen lening meer krijgen en geen woning meer kunnen kopen.”

En tenslotte is er ontspanning: reizen. Is er nog plaats in ons budget om op vakantie te gaan? Dat zijn de vier thema’s waar we op inzetten: SOS Winkelen, SOS Vakantie, SOS Wonen en SOS Energie. We willen onze lezers helpen, vandaar dat de reeks SOS heet. Onze journalisten werken telkens een week rond een van de vier thema’s. Zo proberen we tips en tricks te geven en verhalen te vertellen van mensen die in gelijkaardige situaties zitten. Hoe zij daar mee omgaan, hoe zij besparen.”

© Shutterstock

“We geven we een jaar gratis boodschappen weg, drie reizen, een splinternieuwe keuken en een jaar gratis tanken. In vier weken tijd geven we bijna 55.000 euro aan prijzen weg” Indra Dewitte

Prijzenpot

Maar er is meer: naast de tips en verhalen geeft Het Belang van Limburg in februari via de HBvL-app een totale prijzenpot van 55.000 euro weg. “We willen onze lezers tegelijkertijd cadeautjes geven”, zegt Dewitte. “Al is Nieuwjaar voorbij, het is gewoon fijn om cadeautjes te krijgen. Niet zomaar een cadeautje, maar iets fatsoenlijks. De eerste week, bij SOS Winkelen, geven we een jaar gratis boodschappen weg. De winnaar mag een jaar lang elke week voor 250 euro zijn winkelkar vullen en daarnaast delen we ook een waardebon uit.”

“We geven ook drie reizen weg: een familievakantie naar Spanje, een skireis en een citytrip voor twee naar New York. Bij het thema wonen is er een splinternieuwe keuken te winnen ter waarde van 25.000 euro. En tenslotte bij SOS Energie: een jaar gratis tanken. In vier weken tijd geven we bijna 55.000 euro aan prijzen weg. Ik gun eigenlijk elke lezer een prijzenpot van 55.000 euro, maar dat kunnen we niet doen. Zo rijk zijn we niet. (lacht) Maar we hopen wél dat we met SOS Budget zo veel mogelijk mensen kunnen helpen.”