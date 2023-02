Indrukwekkende Arnaud De Lie wint derde koers op vier wedstrijden: aanvallen in volle finale, gegrepen worden én sprint winnen

Arnaud De Lie heeft na de eerste ook de derde etappe in de Ster van Bessèges gewonnen. Het supertalent van Lotto Dstny moest in de finale bergop lossen, viel op 2 kilometer van de finish aan, werd gegrepen, maar won dan alsnog de sprint van het peloton. Straffe kost van De Lie, die uiteraard leider blijft. Valentin Ferron was een opvallend tweede. Gisteren bengelde de Fransman nog aan een brug na een massale valpartij.

Bessèges-Bessèges is de iconische rit van deze vijfdaagse. De jongste twee jaar was de dagwinnaar van de Souvenir Raymond Poulidor ook de eindwinnaar. Zie Benjamin Thomas in 2022 en Tim Wellens in 2021. Het peloton van de Ster van Bessèges verloor de voorbije twee dagen al een dozijn renners. Al zat de horrorcrash onderweg naar Aubois er voor veel tussen.

Ook nu weer kregen we een snelle wedstrijd. Direct na de start gingen een trio Belgen (Dries De Bondt, Vito Braet en Kenny Molly) en een drietal Fransen (Thomas Champion, Paul Hennequin, Enzo Paleni) Daar kwam nog de Fransman Damien Girard na een lange achtervolging bij.

Dries De Bondt kende het parcours zeer goed want in 2020 al won hij in de Ster van Bessèges de Souvenir Raymond Poulidor in het gelijknamige plaatsje in de Cévennen. Voor Kenny Molly is deze Ster van Bessèges na ziekte de allereerste wedstrijd. Het zestal kreeg maximaal 4’30” voorsprong. Bij Vito Braet, leider in het bergklassement, was het om de punten voor de bolletjestrui te doen.

Achteraan waren het vooral Trek-Segafredo, Uno-X, EF Education-EasyPost en Ineos-Grenadiers die werkten om de kloof niet te groot te houden. Leider Arnaud De Lie gaf zijn jongens de opdracht de koers te laten betijen. Omdat hij met Beullens en Grignard twee ploegmaten moest achterlaten donderdagavond, verkoos hij het resterende kwartet te sparen voor de finale. Op vijftig kilometer van de finish dook de kloof voor het eerst onder de twee minuten.

Het zevental werd op dik veertig kilometer bij de beklimming van van het einde herleid tot een viertal: Dries De Bondt, Kenny Molly, Thomas Champion en Enzo Paleni. Achterin kregen we een val met vier renners waarbij de goed gerangschikte Italiaan Andrea Piccoli (EF Education-EasyPost) het voornaamste slachtoffer was.

Lossen en toch winnen

De hergroepering voorin was op 23 kilometer van het einde een feit. De finale brak enkele kilometer verder bergop open onder impuls van Pierre Latour. Een alerte Dylan Teuns volgde voorin de bewegingen.

Neilson Powless viel op twaalf kilometer van de finish met Kévin Vauqelin vlijmscherp aan op een helling, maar in de afdaling reed Mattias Skjelmose in een mum van tijd de kloof dicht. Op zeven kilometer van de finish kwamen ook Dylan Teuns, Thibaut Pinot, Pierre Latour, Ben Tulett en Benjamin Thomas aansluiten. Maar De Lie weigerde zijn kansen op te geven en probeerde met een tweede groep terug te keren. Tussen groep één en twee reed Pavel Sivakov. Powless weigerde de handdoek te gooien en ging opnieuw op dik drie kilometer, maar niemand liet de winnaar van de GP La Marseillaise gaan en dus was de samensmelting was een feit.

Op 2 kilometer van de finish zag De Lie zijn moment gekomen. Hij trok vol door, maar zijn aanval droeg niet tot aan de streep. Het vat was echter nog niet af bij de leider. De Lie pakte in de sprint uit met een ferme versnelling en pakte zijn tweede ritzege, voor Ferron. Sep Vanmarcke werd vijfde.

De Ster van Bessèges gaat zaterdag verder met de koninginnenetappe met aankomst bovenop Le Mont Bouquet.